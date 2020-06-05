Активісти звинуватили Опімаха у продажу дозволів на розробку родовищ за заниженими цінами

Представники ГО "Стоп Корупції" провели мітинг під стінами Державної служби геології та надр України. Активісти звинуватили главу Держгеонадр Романа Опімаха у продажу дозволів на розробку родовищ за заниженими цінами, через що держбюджет недоотримує мільйони гривень, та вимагають припинити корупційні схеми у відомстві.

Про це йдеться в заяві активістів, передає РБК-Україна.

"Ми знаємо, що сьогодні тендерну, аукціонну процедуру можна легко обійти. Можна через систему Prozorro викинути учасників конкурсу, які дають реальну ціну, а не занижену", - заявив представник "Стоп корупції" Володимир Циганов.

Активісти за допомогою плакатів вимагали проведення "прозорих торгів по продажу родовищ", крім того, закликали викорінити корупція і "злив аукціонів" в Держгеонадр.

Варто відзначити, що згодом до мітингувальників вийшов голова служби Роман Опімах, пообіцявши "розібратись" і дати відповідь пізніше - у форматі онлайн-конференції.

Своєю чергою, протестувальники пообіцяли продовжувати акцію до тих пір, поки не побачать реальних змін у роботі служби.

"Наша акція не закінчується. Ми будемо тут стояти сьогодні, з понеділка. До того моменту, поки ми не побачимо цієї реакції від Держгеонадр, поки не будуть почуті наші вимоги", - підкреслив Циганов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Держгеонадр Роман Опімах може фактично за безцінь приватизувати знаходяться в підпорядкуванні відомства держпідприємства.