Главу федерації хокею Білорусі дискваліфікували: підтримував Лукашенка

Повідомляється, що Басков дискваліфікований до 9 вересня 2026 року. У рішенні йдеться про те, що IIHF вивчила докази того, що він намагався безпосередньо впливати на спортсменів, щоб підтримати білоруський уряд, а також погрожував через їх політичні погляди.

"Комісія також встановила, що Басков зловжив своїм становищем хокейного представника, підтримуючи Олександра Лукашенка, в порушення статті 5 Олімпійської хартії", - йдеться в заяві.

Крім того, розглядалася його можлива причетність до інциденту, який призвів до загибелі білоруса Романа Бондаренка. Цей інцидент стався 11 листопада 2020 року на "Площі змін" у Мінську.

Тоді група демонстрантів намагалася розвісити опозиційні біло-червоно-білі стрічки, але Бондаренко зазнав нападу і помер від отриманих травм наступного дня. IIHF прийшла до висновку, що Басков міг бути присутнім при цьому, хоча його причетність до нападу й не встановлено.