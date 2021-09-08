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Главу федерації хокею Білорусі дискваліфікували: підтримував Лукашенка

Автор: Юлія Бойко

Міжнародна федерація хокею (IIHF) дискваліфікувала главу федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова на п'ять років. Офіційне формулювання - за порушення Кодексу поведінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт IIHF.

Повідомляється, що Басков дискваліфікований до 9 вересня 2026 року. У рішенні йдеться про те, що IIHF вивчила докази того, що він намагався безпосередньо впливати на спортсменів, щоб підтримати білоруський уряд, а також погрожував через їх політичні погляди.

"Комісія також встановила, що Басков зловжив своїм становищем хокейного представника, підтримуючи Олександра Лукашенка, в порушення статті 5 Олімпійської хартії", - йдеться в заяві.

Крім того, розглядалася його можлива причетність до інциденту, який призвів до загибелі білоруса Романа Бондаренка. Цей інцидент стався 11 листопада 2020 року на "Площі змін" у Мінську.

Тоді група демонстрантів намагалася розвісити опозиційні біло-червоно-білі стрічки, але Бондаренко зазнав нападу і помер від отриманих травм наступного дня. IIHF прийшла до висновку, що Басков міг бути присутнім при цьому, хоча його причетність до нападу й не встановлено.

Нагадаємо, раніше в Білорусі вчителю школи дали півтора роки в'язниці суворого режиму за показ відеоролика з критикою режиму Лукашенка.

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