На главу БЕБ обрали трьох кандидатів: главу ДФС, прокурора і екс-регіонала

Це рішення комісія ухвалила після заслуховування 12 кандидатів.

Як відомо, Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

Аттіла Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а у 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.

Василь Горбаль з вересня 2020 року є членом Ради НБУ, до того ж обіймає цю посаду втретє - раніше він обіймав її у 2003-2005 роках і у 2007-2014 роках. Був співвласником і президентом "Укргазбанку" до націоналізації банку у 2009-му, членом Партії регіонів, депутатом Верховної ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році очолював Львівську облдержадміністрацію.

Варто зазначити, що саме кандидатура Горбаля викликала найбільше занепокоєння громадських активістів. Зокрема, 13 серпня лідер громадського руху "Суспільство майбутнього" Євген Карась, керівник київського міського осередку партії "Правий сектор" Юрій Гуренко і керуючий партнер адвокатського об'єднання "Suprema Lex" Віктор Мороз заявили на прес-конференції у Києві, що такий кандидат як Василь Горбаль посаду глави БЕБ займати не повинен.

За їхніми даними, справа не тільки в тому, що він був раніше членом "Партії регіонів" і тричі народним депутатом від цієї політсили, а може бути замішаний в корупційних махінаціях, які він "здійснював, будучи керівником Укргазбанку".

Євген Карась також опублікував матеріали, які як вважають учасники прес-конференції, послужать приводом для кримінальних розслідувань щодо Василя Горбаля.

Активісти мають намір передати усі зібрані по Горбалю матеріали в правоохоронні органи. Якщо ж Василь Горбаль буде призначений главою БЕБ, то активісти мають намір проводити акції протесту.