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Главою кіберполіції призначений Гринчак

Новини » Політика    19.10.2019 - 16:05
Главою кіберполіції призначений Гринчак
Фото: Олександр Гринчак (facebook.com/cyberpoliceua)

Також призначений його перший заступник

Глава Національної поліції України Ігор Клименко призначив на пост начальника департаменту кіберполіції Олександра Гринчака. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook департаменту.

Крім того, зазначено, що першим заступником Гринчака призначено Сергія Кропива.

Главою кіберполіції призначений Гринчак

Відповідні накази підписані 19 жовтня.

За словами новопризначеного глави департаменту, вже створена концепція вдосконалення підрозділу.

"Її основою залишиться якісний підбір кадрів і сучасний підхід до роботи", - повідомляють у кіберполіції.

Відзначимо також, Гринчак раніше очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем департаменту захисту економіки і працював на посаді першого заступника начальника департаменту кіберполіції.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 вересня призначив Ігоря Клименка новим главою Національної поліції.

Відзначимо, що його кандидатуру запропонувало Міністерство внутрішніх справ України.

Як писало РБК-Україна раніше, Сергій Князєв заявив, що йде у відставку з посади голови Національної поліції. Він займав цей пост близько 1,5 років.

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