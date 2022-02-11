Головний архітектор президентського університету розповів яким буде майбутній виш

За його словами, такого рівня об'єктів в Україні досі не зводилося.

"За 30 років ми не побудували жодного вишу, у нас немає технологів. Але нам потрібен такий великий проект", - пояснив Віталій.

Президент Володимир Зеленський у травні цього року під час форуму "Україна 30" анонсував ідею створення нового вишу і підписав указ про будівництво інноваційного університету.

Університет повинен стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з шести сфер: біотехнології, нанотехнології, космічні технології, IT і кібербезпека, міжнародні комунікації.

Перша черга включає блок аерокосмічних технологій, нанотехнологій, блок інформаційних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту, блок біотехнології та науки про здоров'я, блок енергетичних технологій, блок глобалізації та міжнародних комунікацій, блок дослідницької та експериментальної медицини. А також апартаменти для викладачів, адміністративне приміщення, покрівлю, планетарій, загальні зони, підземний паркінг, рекреацію, концертний зал.

У другу і третю чергу планують побудувати технопарк і оздоровчий комплекс з басейнами.

Нагадаємо, 3 лютого, коли почався демонтаж частин 19-го павільйону на ВДНГ організатор благодійного фестивалю "Кураж" Олена Гудкова написала пост у Facebook про те, що їй особисто обіцяли покинути цей павільйон. Обурення викликало шквал критики щодо президентського університету. Однак після відвідин офісу президента Олена Гудкова передавати, що конфлікт залагоджено.

Перша черга президентського університету буде запущена до жовтня 2023 року