Головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Данілов, - джерела

Починаючи з лютого українська влада щотижня вводить нову серію санкцій. Головним двигуном "санкціонних історій" став секретар РНБО Олексій Данилов.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".
У прес-службі Офісу президента повідомили, що рішення про застосування персональних санкцій приймалися відповідно до закону України "Про санкції" на основі пропозицій від Служби безпеки України.
У той же час кілька співрозмовників видання стверджують, що головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Олексій Данілов. Його аналітики займаються збором необхідних матеріалів та готують черговий санкційний список, повідомляють джерела.
Таким чином Данілов хоче посилити свою політичну вагу, вважають співрозмовники видання. Вони також визнають, що нерідко від РНБО надходять юридично "сирі" рішення, які ОП доводиться допрацьовувати.
Нагадаємо, Україна ввела санкції проти 11 російських компаній. Зеленський підписав рішення РНБО.
Також було прийнято рішення ввести санкції щодо "топ-10 контрабандистів" України і близько 80-ти зарубіжних і вітчизняних компаній.
Крім того, на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні.