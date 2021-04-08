Головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Данілов, - джерела

У прес-службі Офісу президента повідомили, що рішення про застосування персональних санкцій приймалися відповідно до закону України "Про санкції" на основі пропозицій від Служби безпеки України.

У той же час кілька співрозмовників видання стверджують, що головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Олексій Данілов. Його аналітики займаються збором необхідних матеріалів та готують черговий санкційний список, повідомляють джерела.

Таким чином Данілов хоче посилити свою політичну вагу, вважають співрозмовники видання. Вони також визнають, що нерідко від РНБО надходять юридично "сирі" рішення, які ОП доводиться допрацьовувати.