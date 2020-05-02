Головного інфекціоніста США заборонили давати свідчення в Конгресі

Білий дім заборонив голові Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі давати показання Конгресу США наступного тижня. Про це повідомив представник комітету з асигнувань палати Івен Холландер, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Холландер заявив, що комітет розшукував американського інфекціоніста, щоб він виступив на слуханнях з питання боротьби з коронавірусом, проте Білий дім заблокував виступ Фаучі.

"Представник адміністрації повідомив нам, що Білий дім заборонив Фаучі приходити для дачі свідчень", - додав він.

Прес-секретаря Білого дому Джадд Дір підтвердив це рішення адміністрації. Він назвав контрпродуктивною участь головного інфекціоніста в обговореннях під час розпалу боротьби США з коронавірусом.

Нагадаємо, в США діагностовано 1 131 280 випадків захворювання. Померло від ускладнень, викликаних хворобою 65 766 осіб. Вже одужали 161 563 пацієнта.

Зазначимо, що у США кількість жертв коронавіруса COVID-19 перевищила втрати американської армії під час війни у В'єтнамі. За більш ніж десятиліття бойових дій у В'єтнамі загинули 58 220 чоловік.