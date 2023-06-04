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Главы разведывательных агентств мира провели секретную встречу в Сингапуре, - Reuters

Фото: директор национальной разведки США Аврил Хейнс(flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерия Полищук

Высокопоставленные чиновники из примерно двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу на полях встречи по безопасности "Шангри-Ла Диалог" в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников издания, такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по безопасности. Ранее об этих встречах не сообщалось.

США были представлены директором национальной разведки Аврил Хейнс, главой разведывательного сообщества, а Китай был среди других присутствующих стран, несмотря на напряженные отношения между двумя сверхдержавами.

"Встреча занимает важное место в международной теневой повестке дня. Учитывая круг участвующих стран, это не фестиваль ремесла, а скорее способ содействовать более глубокому пониманию намерений и конечных целей", - сказал человек, знакомый с ходом обсуждений.

Представитель Министерства обороны Сингапура заявил, что во время участия в диалоге Шангри-Ла "участники, включая высокопоставленных сотрудников разведывательных служб, также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами".

"Министерство обороны Сингапура может содействовать проведению некоторых из этих двусторонних или многосторонних встреч. Участники считают такие встречи, проводимые в кулуарах, полезными", - заявил он.

Встречи разведывательного сообщества

Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия используют так называемую сеть "Пять глаз" для сбора и обмена широким спектром разведывательной информации, и сотрудники их разведслужб часто встречаются.

Крупные встречи разведывательного сообщества проводятся реже и почти никогда не афишируются.

Главы разведок обсуждали Украину

Хотя о конкретных обсуждениях в Сингапуре было мало подробностей, на переговорах обсуждались война России в Украине и транснациональная преступность.

Российского представителя на ней не было, сказал один из источников.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что не присутствовал на встрече разведки.

Другой источник сказал, что тон встречи был настроен на сотрудничество и кооперацию, а не на конфронтацию.

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