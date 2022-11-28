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Главы МИД семи стран прибыли в Киев

Фото: главы МИД семи стран приехали в Киев (twitter.com/edgarsrinkevics)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу латвийского МИД Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

По словам министра, политики в Киеве проведут ряд встреч с руководством Украины.

"Это самая большая группа министров, которая посетила Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос - как дальше поддерживать Украину", - написал Ринкевичс.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в соцсетях отметил, что страны Балтии и Северной Европы продолжат поддерживать украинцев, несмотря на российские атаки.

"Сегодня в Киеве в знак полной солидарности с Украиной. Несмотря на бомбовые дожди и варварскую жестокость России, Украина победит!" - отметил он.

Темы переговоров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министрами семи стран. Он отметил, что главными темами переговоров были оружие, финансы и санкции против России.

"В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также уделили энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.

Фото: Шмыгаль встретился с главами МИД семи стран (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, что 26 ноября премьер Бельгии Александр Де Кроо посетил Киев. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет помощи.

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