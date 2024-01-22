Главы МИД стран ЕС обсудили новый план Брюсселя по военной помощи Украине, - СМИ

Министры иностранных дел Европейского союза сегодня, 22 января, обсудили предложение Брюсселя о реорганизации фонда поддержки Украины путем пополнения ежегодно в 5 миллиардов евро для закупки оружия.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Идею Брюсселя пополнять фонд помощи Украине на 5 миллиардов евро в год, чтобы Евросоюз посылал оружие в Украину, обсуждали сегодня министры иностранных дел ЕС", - говорится в сообщении.

При этом журналист признался в "ощущении", что данная инициатива, вероятно, не будет одобрена, и вопрос двусторонней помощи для Украины "это путь вперед".

Что предшествовало

Напомним, на днях появилась информация о том, что странам-членам Евросоюза представили предложение о реорганизации фонда, оказывающего военную поддержку Украине. По данным Bloomberg, блок планирует перейти от отправки вооружения из имеющихся запасов к закупке новой.

Отмечается, что для этого предлагается годовой бюджет около 5 млрд. евро (5,4 млрд долларов), о котором члены ЕС не смогли договориться.

По данным СМИ, Фонд будет иметь два основных направления:

предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность;

продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Вопросы военной помощи ЕС для Украины

Ранее сегодня сообщалось, что в Евросоюзе начинают работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине. Данные действия инициированы в рамках обновления критически важной программы помощи, поскольку есть страны, блокирующие финансирование в 50 млрд евро.

Такой план ЕС предусматривает, что более 20 миллиардов евро средств ЕС будет возвращен в страны в течение следующих четырех лет в обмен на их помощь Украине, писало The Wall Street Journal. Он возник после недельных дебатов между ЕС и его государствами-членами.