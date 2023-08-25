Главы Минобороны и МИД стран ЕС проведут неформальные встречи по войне в Украине

"На следующей неделе в Толедо (Испания) состоится неофициальная встреча министров стран ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из тем встречи будет война в Украине. Председательствовать на этой встрече будет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Затем пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Там также обсудят войну в Украине и "формулу мира".

Другие встречи по войне в Украине

Недавно Боррель сообщал, что в конце сентября может пройти еще одна встреча по обсуждению наступления мира в Украине. Она, вероятно, состоится на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Также Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на саммит G20. Он должен пройти 9-10 сентября.