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Главы Минобороны и МИД стран ЕС проведут неформальные встречи по войне в Украине

Фото: Петер Стано, спикер Евросоюза (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Главы Министерств обороны и Министерств иностранных дел стран Европейского союза планируют провести неформальные встречи по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЕС Петера Стано.

"На следующей неделе в Толедо (Испания) состоится неофициальная встреча министров стран ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из тем встречи будет война в Украине. Председательствовать на этой встрече будет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 

Затем пройдет неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Там также обсудят войну в Украине и "формулу мира".

Другие встречи по войне в Украине

Недавно Боррель сообщал, что в конце сентября может пройти еще одна встреча по обсуждению наступления мира в Украине. Она, вероятно, состоится на Неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Также Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на саммит G20. Он должен пройти 9-10 сентября.

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