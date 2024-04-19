Главы Минобороны США и Норвегии обсудили помощь Украине

Остин во время беседы отметил, что Норвегия является "одним из наших самых могущественных и древних союзников".

"Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Норвегию от вашего партнерства с Национальной гвардией Миннесоты до разработанной Норвегией NASAMS, которая обеспечивает противовоздушную защиту наших украинских партнеров", - отметил глава Пентагона.

Также американский министр добавил, что совместная связь между странами "особенно важна сегодня, когда Путин продолжает свою беспощадную войну против Украины".

Остин выразил благодарность за "лидерство Норвегии в предоставлении долгосрочной помощи Украине".

"Мы приветствуем вас за то, что вместе с Соединенным Королевством возглавили коалицию контактной группы по морскому потенциалу - мореходству - контактной группе. Вы также оказали значительную поддержку как Коалиции возможностей ВВС, так и Коалициям интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал глава. Минобороны США.

В свою очередь Грам отметил, что жестокое полномасштабное вторжение России в Украину "фундаментально нарушило архитектуру европейской безопасности".

"Ситуация в Украине серьезная, и я хотел бы выразить глубокую признательность Соединенным Штатам и вам, Ллойд, за ваше лидерство в поддержке Украины. Продолжение лидерства США имеет решающее значение. Северная Европа активизировалась и должна сделать еще больше, и мы это сделаем", – подчеркнул норвежский министр.

Также в ходе встречи Остин приветствовал Норвегию за план по выполнению обязательств НАТО по расходу не менее 2% ВВП на оборону в течение текущего года.