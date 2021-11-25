Глава ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: Ми переможемо пандемію, коли вакцинуємо понад 70% людей

Сплеск захворюваності коронавірусом, викликаний штамом "Дельта", поступово йде на спад. Незабаром відразу кілька регіонів України можуть покинути "червону" зону. Жорсткі карантинні заходи для невакцинованих з одного боку допомогли розірвати ланцюжок заражень, обмеживши соціальні контакти, а з іншого – мотивували багатьох українців таки отримати щеплення. Хоча невисокий рівень вакцинації в загальному поки не дає надій на швидке завершення епідемії.

Антивакцинаторські настрої дали й інший, закономірний, але несподіваний ефект – вперше за довгий час в Україні зафіксували відразу кілька випадків поліомієліту. Профільні організації сильно занепокоїлися цим інцидентом, адже хвороба, здавалося вже була практично переможена, завдяки регулярній вакцинації. Охоплення населення щепленнями від інших небезпечних захворювань, наприклад туберкульозу та кору, також не вселяє оптимізму.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні доктор Ярно Хабіхт розповів нам, коли світ зможе подолати пандемію коронавірусу, чи стане він сезонним захворюванням, що таке постковідний синдром і з якими наслідками COVID людству доведеться мати справу в найближчі роки.

– Доктор Хабіхт, вітаю. Дякую, що ви знайшли час приєднатися до нас сьогодні. Почнемо з такого питання. Ми бачимо динаміку захворюваності на COVID в Україні. Влада і експерти кажуть, що вона знижується або знаходиться на плато. Чи підтверджується це вашою інформацією?

– Дякую. Дуже добре, що і ви звернулися до ВООЗ. Те, що ми бачимо в даний час в Україні – кількість випадків дійсно стабілізується. Ми бачимо, що 19 областей все ще знаходяться в червоній зоні. Але ми припускаємо, що в найближчі дні і тижні багато з них стануть помаранчевими або жовтими.

У той же час, певна кількість пацієнтів як і раніше знаходяться в лікарнях. Деяким з них потрібна серйозна підтримка. У ряді областей досі зайняті більше 60% лікарняних місць. Отже, хоча ми бачимо, що рівень захворюваності знижується, ми також знаємо, що в лікарнях все ще є пацієнти.

У нас як і раніше висока смертність, і нам потрібно задуматися, чому зараз така велика кількість випадків у багатьох європейських країнах. Тому що в Європі, в 53 країнах, за останні сім днів вона збільшилася більш ніж на 8%. І тому є дві причини.

У нас все ще є групи населення, які не роблять щеплення, і в Україні, і за її межами. А ще люди втомлюються. Вони вже не так часто надягають маски, не дотримуються соціальної дистанції і гігієни рук. І це теж те, що ми бачимо в Україні.

– Як ви думаєте, чи може в принципі, після досягнення певного рівня вакцинації, коронавірус стати звичайною сезонною хворобою, як грип, наприклад, або якісь простудні захворювання?

– Це одна з теорій – про те, що COVID може стати сезонним – але зараз у нас немає цьому доказів. На даний момент в Україні та Європі ми спостерігаємо і сезонний грип. Так що ВООЗ вважає важливим робити щеплення від сезонного грипу і COVID, і що це можна робити одночасно.

Потрібно, щоб люди отримували першу дозу вакцини проти COVID. Зараз в Україні хоча б одне щеплення зробили 31% населення. Але є великі відмінності по регіонах. Ми бачимо Луганську область з одного боку, де у нас є 11% населення, які отримали одну дозу, і у нас є 53% всього населення, які отримали її в місті Києві.

Існує величезна нерівність. Тому, перш ніж ми почнемо говорити про сезонність COVID, ми повинні переконатися, що всі в безпеці, і один із способів зробити це – пройти вакцинацію.

– Чи можлива така ситуація, як говорив один із розробників вакцини компанії BioNTech, що нам доведеться тепер щорічно вакцинуватися від COVID? Як ви думаєте, чи реально це?

– Буде видно. Тому що ми маємо справу з новою хворобою і новими вакцинами. На сьогоднішній день ми дізналися, що для деяких препаратів, зокрема Sinovac і Sinopharm, нам необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого більш низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання COVID. Для них нам потрібна третя доза.

Зараз також ведеться багато дискусій і досліджень з приводу зниження рівня імунітету. Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію.

Кожна країна на даний момент проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлене керівництво щодо подальших вакцинацій. Зараз поки ще рано говорити, чи доведеться нам робити це щороку. Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість.

– Якраз у продовження вашої відповіді. Ми бачимо приклад Австрії, яка зараз вже вводить обов'язкову вакцинацію для всіх. Чи підтримуєте ви такий крок?

– Я думаю, що багато країн шукають можливості, як підштовхнути людей до вакцинації. В інших країнах, якщо ви вакциновані, ваше життя стає легше. Ви можете піти в кіно, ресторан або магазин.

Кожне суспільство визначає спосіб, як забезпечити, щоб у людей була можливість зробити щеплення, і також були стимули для цього. В Україні ми нещодавно побачили, що були введені і фінансові стимули. Деякі інші країни намагалися зробити те ж саме.

В кінцевому рахунку у нас є одна велика мета – зробити щеплення максимальному числу людей. У вересні ми хотіли вакцинувати 10% населення світу. Україна досягла цієї мети. Це було дуже добре. У той же час більше 50 країн цього не зробили.

Тепер наступна мета полягає в тому, щоб до кінця грудня вакцинувати 40% всього населення. Якщо Україна робитиме принаймні 1,5-1,7 мільйона щеплень щотижня, ми зможемо це виконати. І досягнення цієї мети – це дуже і дуже важливо.

Але сьогодні ми бачимо, що в Україні все менше і менше людей отримують першу дозу, і це піддає нас ризику не довести показник до 40%. Тому зараз дуже важливо мати вакцини – це досягнуто – і надати їх групам високого ризику в першу чергу, але в цілому і всьому населенню. Потім ми зможемо почати поступово виходити з пандемії.

– Знову ж таки про приклад Австрії. Звичайно, багато що залежить від країни, але в деяких суспільствах це може викликати відторгнення. Коли вакцинація стане обов'язковою, люди можуть з протестних спонукань відмовитися робити щеплення. Чи не зіткнемося ми з ризиком того, що чим більше примусу, тим менше бажаючих і простору для переконання?

– Є різні варіанти, як реагує населення. І ми бачимо те ж саме в Литві, якою була реакція, коли сертифікати вакцинації також були введені в моїй власній країні – в Естонії. Зараз багато обговорюється, яких видів повинні бути сертифікати, що має бути обмежено, а що ні. Це відбувається в кожній країні.

Ми бачимо, що влада багатьох країн стурбована тим, які стимули необхідно створити, щоб вакцинація відбулася. І ми також бачили це в Україні. Коли в середині жовтня Україна увійшла в нову хвилю епідемії, то набагато більше людей почали робити щеплення. Деякі з них – тому що вони втратили доступ (до розваг послуг і пересування, –​​​​​​​ ред.). Але деякі почали розуміти, що COVID – це серйозне захворювання.

І ще раз, навіщо ми проводимо вакцинацію? По-перше, щеплення дійсно захищає вас від серйозного перебігу хвороби. І, по-друге, це також дозволяє системі охорони здоров'я функціонувати. Тому що які проблеми ми бачимо в останні тижні? Чи вистачає нам кисню, чи достатньо у нас медичних працівників і ліжок, щоб підтримувати тих пацієнтів, які насправді цього потребують.

–​​​​​​​ Все ж у будь-якому суспільстві є від 10% до 15% радикально налаштованих людей. Вони не будуть підтримувати лінію влади з різних питань. Зараз ми зіткнулися з "ковідними" обмеженнями і це вилилося в антивакцинаторські рухи. Чи розуміємо ми, який відсоток людей у суспільстві потрібно вакцинувати для того, щоб перемогти пандемію? І чи не опинимося ми в ситуації, коли через антивакцинаторів світ ніколи не вийде з карантину?

– Що зараз дуже важливо, так це поставлені нами цілі: 40% повинні бути вакциновані до кінця року і 70% всього населення – до літа 2022 року. Це потрібно, щоб подолати пандемію і вийти з цієї ситуації.

Ще один важливий аспект полягає в тому, як ми можемо охопити вакцинацією тих, хто дійсно вразливий. Це літні люди і ті, у кого є хронічні захворювання, такі як хвороби серця, діабет і рак. Нам потрібно виконати велику роботу, щоб достукатися до них.

Тому що зараз ми бачимо, що в Україні 24% всього населення вакциновано двома дозами і 31% – принаймні однією. Але це дорівнює 24% у віковій групі старше 60 років. Тобто нам потрібно зробити набагато більше, щоб достукатися до них. І те ж саме з 80+, а це бабусі і дідусі багатьох українців. Тепер нам потрібно докласти зусиль, щоб захистити їх.

Це так важливо тому, що серйозні випадки захворювання з госпіталізацією – це ті, хто не вакцинований. Нам потрібно захистити наших співгромадян в Україні: літніх людей і тих, хто страждає хронічними захворюваннями. Завдяки цьому ми зможемо подолати пандемію. Нам потрібно охопити 70% всього населення. Але в старших вікових групах цей показник може бути ще вище.

– Ми бачили різні інструменти, як переконати людей вакцинуватися. У тому числі це і картинки, які ми спостерігали з Італії в першу хвилю пандемії: переповнені морги і крематорії. Тобто з одного боку це страх. З іншого –​​​​​​​ це можуть бути якісь приємні речі. У тебе є "ковідний" сертифікат, ти можеш безпечно сходити в кіно. Але навіть в Україні ми бачимо, що цього недостатньо, потік бажаючих отримати щеплення стає менше. Як ще влада може переконати українців вакцинуватися?

– Є багато стимулів, які випробували всі країни. По-перше, вони заявили, що вакцина безпечна та ефективна. Потім було багато фотографій, потім були обмеження, потім з'явилися позитивні стимули, грошові та негрошові. Я думаю, що українська влада пробує багато чого з цього. Вони також розмовляли з мерами та з іншими людьми на місцях, які намагалися вакцинувати лідерів думок. Інші забезпечили доступність вакцин.

Ми побачили серед літнього населення і в багатьох селах, куди ми їздили, що, коли ви розповідаєте про безпеку та ефективність вакцини, багато хто хотів би отримати щеплення. Коли ми запитували, що цьому заважає, то багато в той момент, а це було два місяці тому, не знали, де вакцинуватися.

Як тільки їм розповіли більше про щеплення, то у них виникли дуже прості питання, вони зацікавилися. Тому нам також потрібно зрозуміти, які перешкоди заважають людям пройти вакцинацію. Деяким потрібна інформація. У одних є питання, до інших нам потрібно дотягнутися за допомогою мобільних центрів. Нам потрібно подумати, де зробити вакцинацію доступною. Одні хотіли б зробити щеплення в центрі первинної медичної допомоги. Інші – в супермаркеті.

Навіть коли я розмовляю зі своїми родичами, деякі відчувають себе дуже комфортно, коли їм призначено конкретний час для вакцинації, тому що вони сильні в тайм-менеджменті. Але інші колеги і друзі хочуть піти вранці на ринок і заодно отримати щеплення. Вони не хочуть бронювати час, для них доступ до вакцинації повинен бути легким.

Тому я думаю, що необхідно використовувати всі можливі стимули. Але ми повинні бути наполегливими, тому що нам потрібно зробити ще багато щеплень, щоб убезпечити українців.

–​​​​​​​ В Україні в принципі немає різниці яким препаратом ти проходиш вакцинацію від коронавірусу. Самого факту щеплення достатньо для того, щоб на тебе не поширювалася більшість карантинних обмежень. У той же час, якщо ти хочеш виїхати за кордон, то деякі будуть дискриміновані через те, чим вони були вакциновані, наприклад китайським препаратом. Чому так сталося, на вашу думку, це про медицину чи все ж більше про політику?

– Це те, з чим ми, як ВООЗ, виступали протягом усього поточного року. На всіх засіданнях нашого Комітету з надзвичайних ситуацій ми просимо учасників прийняти всі вакцини, перераховані в списку препаратів для екстреного використання. І поступово ми бачимо, що все більше і більше країн приймають їх. Але, можливо, це відбувається недостатньо швидко.

Ми вважаємо, що всі вакцини, включені в список для екстреного використання, повинні бути прийняті всіма державами-членами. Але вони зробили свій індивідуальний вибір. Звичайно, це іноді накладає обмеження на поїздки.

Однак сертифікат про вакцинацію не повинен бути єдиним документом для перевірки. Це не повинно бути дискримінаційним фактором, якщо ви хочете подорожувати, якщо ви хочете мати доступ. Саме тому ми бачимо інші види сертифікатів: про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або докази того, що людина недавно перехворіла.

–​​​​​​​ Повертаючись до питань, які люди задають перед тим як зрозуміти, чи будуть вони вакцинуватися. Давайте візьмемо парочку найпоширеніших з них, щоб люди це від експерта почули. Чи потрібно проходити якісь обстеження перед вакцинацією?

– Ні.

– Вичерпно. Коли можна вакцинуватися, якщо ти вже перехворів?

– Як тільки ви видужаєте.

–​​​​​​​ Давайте перейдемо до наступного блоку, про який в Україні дуже мало чомусь говорять – це постковідний синдром. Що це таке, чим він небезпечний і як довго може тривати?

– Чим більше людей проходять через COVID, в тому числі в Україні, тим більше ми дізнаємося про постковідний синдром, при якому деякі симптоми і захворювання, що вражають нервову, серцево-судинну і легеневу системи, триватимуть. Це може статися відразу після того, як ви одужаєте від COVID, тривати деякий час або проявлятися час від часу.

Подібні симптоми зберігаються як мінімум два-три місяці. І це дуже важливо не тільки тому, що ви знову погано себе почуваєте, але і тому, що вони довгострокові. У нас є безліч рекомендацій з боку ВООЗ про те, як відновитися після COVID. Є спеціальні вправи, які потрібно робити. Існує також безліч інших доступних рекомендацій.

Я думаю, що всім нам потрібно бути пильними. Якщо ці симптоми з'являються знову – а це може статися з 10-20% пацієнтів, у яких був COVID, – необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем і подивитися, що можна зробити.

–​​​​​​​ Давайте використовуємо ще один майданчик – наш YouTube-канал – щоб допомогти людям. Попросимо вас коротко розповісти, які симптоми постковідного синдрому зустрічаються найчастіше, як його визначити, як зрозуміти, що пора йти до лікаря і щось з цим робити.

– Після того, як у вас був COVID, з'являється певне запаморочення, також можуть бути проблеми з легеневою системою. Загальні симптоми включають втому і задишку та інші симптоми, які зазвичай впливають на повсякденне життя – це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам'яттю, головний біль, нездужання після навантаження, порушення сну і тахікардія.

Ми бачимо, що багато з цих симптомів з'являються знову. І коли це відбувається, а потім вони залишаються на більш тривалий період, тоді саме час зателефонувати вашому сімейному лікарю і проконсультуватися, чи може це бути постковідний синдром. Але це може бути по-різному для кожного окремого пацієнта.

–​​​​​​​ Ще одна велика проблема, про яку говорять навіть рідше, ніж про постковідний синдром – це психічне здоров'я. Ясна річ, що постійно перебувати в карантині, читати новини про хворих і померлих, це дуже складно і незвично для людської психіки. З чим ми зіткнулися в цьому плані під час цієї пандемії і як нам повернути себе до нормального життя?

– Це дуже важливе питання, пов'язане з психічним здоров'ям, і я б розглянув три його різні частини. Одна з них стосується наших дітей і підлітків, ми бачимо, що їм потрібно багато пояснювати, що таке COVID, як з ним справлятися, у них дуже багато стресу.

Діти довго перебували вдома, у них також можуть розвинутися різні синдроми і симптоми. Вони не можуть достатньо спілкуватися зі своїми друзями. Школи були закриті. Так що існує безліч факторів, що з'явилися через COVID, які впливають на наших дітей.

Ми побачили, що важливо говорити про COVID, і зробили багато доступних матеріалів, які використовуються в школах і сім'ях в Україні, і які можуть допомогти впоратися зі стресом. Мова йде не тільки про психічне здоров'я або захворювання, але і про стрес, з яким необхідно боротися не тільки дітям і підліткам, а й дорослим. Для дорослих теж є безліч матеріалів з управління стресом.

Останнім часом ми почали також надавати тренінги та матеріали для медичних працівників, тому що ми завжди думаємо, що вони наші супергерої в лікарнях і центрах первинної медичної допомоги. Але вони також потребують підтримки, адже медпрацівники мають справу з COVID вже майже два роки, і для них це теж непросте завдання.

Так що, коли ми говоримо про психічне здоров'я, нам потрібно звертати увагу на дітей, дорослих, але також і на медичних працівників. І я хотів би щиро привітати міністра охорони здоров'я, Національну службу здоров'я та багатьох фахівців –Україна почала рухатися вперед за допомогою команд з охорони психічного здоров'я в громадах. ВООЗ зараз також проводить тренінги в 21 області, щоб їх підготувати. Є ще багато людей, яких навчали не тільки партнери, а й держава.

Так що, психічне здоров'я – це одна з тем, з якою нам потрібно мати справу. Навіть коли ми подолаємо COVID, це залишиться з нами в найближчі роки, і це вимагає великої уваги.

–​​​​​​​ Зараз ми зіткнулися з проблемою того, що частина українського суспільства в принципі відмовляється вакцинуватися. Ще з 90-их ми чуємо про побічні ефекти і смерті від щеплень. Відкрите питання: це пропаганда або брак освіти, але ця проблема існує. У підсумку ми нещодавно побачили спалах поліомієліту, який, здавалося, вже був переможений завдяки вакцинації. Яка у нас ситуація з вакцинокерованими інфекціями в Україні?

– Під час COVID ми побачили, що охоплення рутинною вакцинацією наших дітей почало поступово знижуватися, і дуже важливо, щоб ми звернули на це увагу. Наприклад, на сьогоднішній день у нас 58% дітей вакциновані проти туберкульозу. Від поліомієліту – 59% дітей. В Україні був другий за величиною спалах кору в світі всього чотири або п'ять років тому, і зараз ми бачимо, що кожна третя дитина не вакцинована від кору.

Тому, коли ми прагнемо до вакцинації проти COVID, ми також повинні приділяти увагу регулярній вакцинації та доступу до медичної допомоги – зараз і в найближчі роки – щоб уникнути будь-яких спалахів захворювань.

Випадки поліомієліту в Україні викликають занепоєність, тому нам разом з владою потрібно зрозуміти: яка на це можлива відповідь? Це надзвичайно важливе питання для ВООЗ, ЮНІСЕФ, GAVI та інших, адже ми знаходимося на шляху знищення поліомієліту у світі. Так що кожен з цих випадків вимагає великої уваги.

Коли ми дивимося на Україну, нам потрібно звернути увагу на можливість розширення кампаній із щеплення інактивованими вакцинами проти поліомієліту в країні. У нас є певна кількість дітей, яким необхідно зробити щеплення, а потім нам потрібно підготуватися до додаткових кампаній.

Ці випадки розслідуються владою, а потім інформація передається і міжнародним партнерам, в тому числі ВООЗ. У найближчі тижні необхідно узгодити наступні кроки, тому що потрібне ретельне вивчення зразків і ситуації на місцях. Потім ми повинні діяти.

Нам потрібно переконатися, що ми адекватно відреагуємо на цей один випадок. Але потім необхідно також забезпечити систему спостереження, щоб ми отримували сигнали, якщо з'являться інші випадки в Україні та за її межами.

– Резюмуючи, пандемія коронавірусу може стати і благом для українського суспільства. Якщо люди звикнуть, що вакцинуватися хоча б від коронавірусу це нормально, в цьому немає нічого страшного, то потім це може поширитися і на інші щеплення.

– Вакцинація – це один із найефективніших заходів після миття рук, і дуже важливо, щоб ми не забували про це. І у нас є традиційні щеплення, нам потрібно продовжувати боротьбу з кором, поліомієлітом і багатьма іншими захворюваннями. Ми можемо захистити себе і наших дітей.

Тепер з COVID ми також дізналися, що вакцинація є одним з інструментів у нашому наборі, який може запобігти розвитку серйозного захворювання. Це допомогло багатьом людям не потрапити в лікарні. Вакцинація працює, і я сподіваюся, що багато українців вірять в це. Я знаю, що багато українців вірять в це, тому що вони вакцинують себе і своїх дітей. Тому я сподіваюся, що ця тенденція збережеться.

Але в той час, коли ми починаємо виходити з пандемії COVID, нам потрібно також стежити за тим, щоб були задоволені й інші потреби: психічне здоров'я, реабілітація, а також доступ до багатьох інших медичних послуг, який необхідно розширити в 2022 році.

Над матеріалом також працювали Мілан Лєліч та Юрій Дощатов.