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Глава ВООЗ розкритикував світову спільноту за зосередженість на Україні

Фото: гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус розкритикував світову спільноту за те, що вона зосередила увагу на війні в Україні. Він додав, що кризи в інших місцях, включаючи його рідну Ефіопію, не отримують рівної уваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як зазначає видання, глава ВООЗ задався питанням:"чи дійсно світ приділяє однакову увагу життю чорних і білих". Він додав, що кризи тривають в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії, але вони викликали лише "невелику частку" заклопотаності світової спільноти щодо війни в Україні.

"Поки ми говоримо, люди вмирають від голоду", - сказав він.

При цьому Гебрейесус визнав, що війна в Україні має глобальне значення. "Мені потрібно бути прямолінійним і чесним в тому, що світ не відноситься до людської раси однаково. Деякі рівніші за інших", - уклав глава ВООЗ.

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