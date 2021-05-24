RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голова ВООЗ прогнозує появу нового смертоносного вірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу. Світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії.

Про це голова ВООЗ заявив на брифінгу.

Зараз у світі пандемія коронавірусу, всього виявили 167 млн випадків зараження, а померли 3,4 млн пацієнтів.

"Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус", - сказав Гебрейесус.

Раніше у ВООЗ заявили, що загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати. Зараз у світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.

Нагадаємо, кількість померлих від COVID-19 в Латинській Америці перевищила 1 млн осіб.

Зазначимо, вчені з США та Малайзії виявили раніше не відомий коронавірус. Він, швидше за все, передається від собак до людини.

На початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗпандемия