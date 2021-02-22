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Глава ВООЗ назвав умову ефективності COVID-вакцинації

Новость на русском → Женева, Понеділок 22 лютого 2021 19:59
Глава ВООЗ назвав умову ефективності COVID-вакцинації Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що ефективність вакцинації від коронавірусу досягається її повсюдністю. При цьому він закликав країни не відкладати вакцинацію, щоб уникнути появи нових штамів.

Про це глава ВООЗ заявив на прес-конференції.

"У такому разі вакцини, які ми застосовували, можуть стати марними", - заявив він.

За його словами, відсутність препаратів в країнах створить складнощі багатим державам.

Нагадаємо, ВООЗ має даних про повторні зараження новими штамами коронавірусом, попри наявність антитіл до вірусу. При цьому наголошується, що в ПАР фіксуються повторні випадки зараження на вірус.

Крім того, британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

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