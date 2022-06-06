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Глава військової розвідки побував у Сєвєродонецьку

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Сєвєродонецьк, Понеділок 06 червня 2022 11:15
Глава військової розвідки побував у Сєвєродонецьку Фото: Буданов побував у Сєвєродонецьку (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов побував у напівзахопленому Сєвєродонецьку. Він перевірив роботу розвідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони в Facebook.

"Генерал-майор Кирило Буданов проінспектував роботу підрозділів ГУР МО в місті Сєвєродонецьк... ознайомився з оперативною обстановкою на даній ділянці фронту та визначив подальші дії підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначила, що Сєвєродонецький напрямок залишається одним з "найгарячіших", де тривають активні бойові дії. На певних ділянках ворог має в десятки більше артилерії, ніж українські захисники, проте ЗСУ продовжують тримати оборону та відтісняти окупантів.

Нагадаємо, українські військові станом на 6 червня контролюють половину Сєвєродонецька. ЗСУ тримають позиції у промзоні.

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КИрило Буданов Сєвєродонецьк
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