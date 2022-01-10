Глава військової розвідки Данії заарештований через витік суворо засекречених даних

Точні звинувачення проти Фіндсена досі тримають у секреті, оскільки справа "відбувається за вдвічі зачиненими дверима", пише видання. Однак, за їх інформацією, воно стосується витоку інформації з грифом "таємно" і "цілком таємно" до данських ЗМІ.

Місцеві ЗМІ опублікували інформацію про ймовірну співпрацю данської розвідки з агентством нацбезпеки США з прослуховування з 1990-х. Вони запевняють, що угода нібито "лежить в сейфі розвідки і кілька міністрів це знають".

Фіндсену, зокрема, інкримінують положення Кримінального кодексу з категорії державної зради, повідомляє видання.