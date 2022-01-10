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Глава військової розвідки Данії заарештований через витік суворо засекречених даних

Автор: Анастасія Рокитна

Глава військової розвідки Данії Ларс Фіндсен заарештований. Він проходить у справі про витік секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DR News.

Точні звинувачення проти Фіндсена досі тримають у секреті, оскільки справа "відбувається за вдвічі зачиненими дверима", пише видання. Однак, за їх інформацією, воно стосується витоку інформації з грифом "таємно" і "цілком таємно" до данських ЗМІ.

Місцеві ЗМІ опублікували інформацію про ймовірну співпрацю данської розвідки з агентством нацбезпеки США з прослуховування з 1990-х. Вони запевняють, що угода нібито "лежить в сейфі розвідки і кілька міністрів це знають".

Фіндсену, зокрема, інкримінують положення Кримінального кодексу з категорії державної зради, повідомляє видання.

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Дания