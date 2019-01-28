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Голова ВККСУ прокоментував рішення Верховного Суду щодо судді Гольник

Велика Палата ВСУ скасувала попереднє рішення Вищої ради правосуддя щодо винесення догани Гольник

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков прокомментировал решение Большой палаты Верховного Суда Украины в отношении судьи Ларисы Гольник. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы знаем о решении Палаты по госпоже Гольник. Однако вы видите нашу большую загруженность по данному вопросу. Сейчас мы выясняем, когда мы можем рассмотреть это заявление. Мы обязательно его рассмотрим", - сказал он на брифинге.

Напомним, Большая Палата Верховного Суда Украины отменила предыдущее решение Высшего совета правосудия в отношении вынесения выговора Гольник. Гольник получила выговор за публикации в Facebook и "срыв собрания судей Октябрьского райсуда Полтавы".

23 мая Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия вынесла решение о выговоре для Гольник и лишения ее доплат на 1 месяц.

Добавим, в Полтаве, 22 ноября, были избиты судья  Гольник и ее муж Игорь Гавриленко. По словам пострадавших, нападение совершили двое мужчин в масках, которые сразу начали бить их трубами. Как сообщается, нападавшие скрылись с места происшествия.

Далее полиция возбудила дело по факту нападения на судью в Полтаве по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

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