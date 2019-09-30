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Глава української делегації в ПАРЄ заявила про необхідність діалогу з Росією

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Україна в той же момент і повинна захищати свої інтереси

Голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила про необхідність підтримання діалогу з Росією. Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

На її думку, Україна в той же момент і повинна захищати свої інтереси.

"Ми не можемо ігнорувати Росію. Ми повинні захищати свої інтереси, але знати, що відбувається", - сказала вона.

Нагадаємо, грузинська делегація не буде у повному складі приймати участі в жовтневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Грузія підтримує позицію України і ще п'яти країн через повернення Росії до складу Асамблеї.

Як повідомлялося раніше, делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що не буде приймати участі в осінній сесії організації.

РБК-Україна писало, що ПАРЄ прийняла рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.

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