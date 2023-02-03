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Глава ЦРУ заявил, что нельзя недооценивать амбиции Китая по захвату Тайваня

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Пятница 03 февраля 2023 05:52
Глава ЦРУ заявил, что нельзя недооценивать амбиции Китая по захвату Тайваня Фото: Уильям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс по ходу выступления на мероприятии в Джорджтаунском университете призвал серьезно относиться к амбициям Китая в отношении Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бернс отметил, что нельзя недооценивать амбиции Пекина в отношении Тайваня.

Директор ЦРУ указал, по информации разведки США, председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

"Это не значит, что он решил осуществить вторжение в 2027, но это напоминание о серьезности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня", - сказал Бернс.

Ранее Уильям Бернс заявлял, что Пекин по-прежнему сохраняет приверженность сотрудничеству с Москвой.

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