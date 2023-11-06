RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава ЦРУ посетил Израиль: обсудили сотрудничество разведслужб

Фото: директор ЦРУ Уильям Дж.Бернс (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс прибыл в Израиль. Он встретился с лидерами и сотрудниками разведки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

 

США планируют расширить сотрудничество в области разведки с Израилем. Они будут предоставлять информацию, которая может помочь найти заложников или предотвратить новые атаки ХАМАСа. 

Директор ЦРУ посетил Израиль, чтобы обсудить ситуацию с разведкой страны. Израильские разведывательные органы подверглись критике за то, что не смогли предотвратить недавнее нападение ХАМАСа и не смогли вовремя оценить угрозу со стороны этой группировки.

Точный маршрут директора ЦРУ неизвестен, но ожидается, что он посетит Иорданию. У Бернса и короля Абдалла давние и тесные отношения. Бернс был послом США в Иордании, когда умер король Хусейн, и Абдалла взошел на трон. Король Абдалла недавно написал письмо, в котором высоко оценил дипломатические способности Бернса.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУИзраиль