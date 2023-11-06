Глава ЦРУ посетил Израиль: обсудили сотрудничество разведслужб

США планируют расширить сотрудничество в области разведки с Израилем. Они будут предоставлять информацию, которая может помочь найти заложников или предотвратить новые атаки ХАМАСа.

Директор ЦРУ посетил Израиль, чтобы обсудить ситуацию с разведкой страны. Израильские разведывательные органы подверглись критике за то, что не смогли предотвратить недавнее нападение ХАМАСа и не смогли вовремя оценить угрозу со стороны этой группировки.

Точный маршрут директора ЦРУ неизвестен, но ожидается, что он посетит Иорданию. У Бернса и короля Абдалла давние и тесные отношения. Бернс был послом США в Иордании, когда умер король Хусейн, и Абдалла взошел на трон. Король Абдалла недавно написал письмо, в котором высоко оценил дипломатические способности Бернса.