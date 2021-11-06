Глава ЦРУ відправився в Росію через нарощування військ біля України

Президент США Джо Байден направив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса. Він попередить Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, і спробує визначити, чим керується Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

США все більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України. У зв'язку з цим директор ЦРУ в Росії провів переговори з високопоставленими представниками служб безпеки Кремля, які безпосередньо беруть участь у військових діях.

Адміністрація Байдена в останні дні активізувала свої зусилля з деескалації напруги між Москвою і Києвом. Після своїх зустрічей в Росії Бернс поговорив по телефону з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти цю напругу.