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Зеленский заявил, что его разговоры с главой ЦРУ должны оставаться скрытыми от общественности

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Понедельник 03 июля 2023 13:48
Зеленский заявил, что его разговоры с главой ЦРУ должны оставаться скрытыми от общественности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Разговоры президента Украины Владимира Зеленского и директора ЦРУ Уильяма Бернса должны оставаться скрытыми от общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

"Мое общение с руководителем ЦРУ всегда должно быть за кадром. Мы обсуждаем важные вещи - что нужно Украине и как Украина готова действовать", - сказал он.

При этом президент отметил, что был "удивлен", когда о его встрече с Бернсом сообщили в СМИ.

"У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются между собой", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что у него хорошие отношения с Бернсом и он контактирует с ним. В частности, Зеленский рассказывает руководителю ЦРУ обо всех важных вещах, связанных с полем боя.

Визиты Бернса в Украину

Директор ЦРУ не раз посещал Украину во время полномасштабной войны с Россией. Его визиты обычно были тайными, однако информация о них все же попадала в СМИ.

Так, например, недавно The Washington Post сообщило, что Бернс в начале июня тайно посетил Украину. Он встретился с Зеленским и высшим руководством украинской разведки.

В ходе визита Бернсу раскрыли планы освобождения украинских территорий от захватчиков.

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