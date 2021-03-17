Глава САП виступає за передачу до суду справи "Роттердам+"

Виконуючий обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук виступає за передачу справи "Роттердам+" в суд. За його словами, за закриття справи виступав старший прокурор групи Віталій Пономаренко, тоді як у інших прокурорів альтернативна позиція.
"Поважаю позицію і одного прокурора, і інших, але якщо суд вже звертав увагу на певні моменти в справі, на які ми не звернули уваги раніше, а він (прокурор Пономаренко, - ред.) повторно закриває провадження, то у мене питання одне: чому ми не враховуємо позицію органу судового контролю?", - пояснив Грищук.
Голова САП вважає, що прокурор, закривши справу, вчинив необ'єктивно в частині того, що не врахував рішення суду.
"Справді, є аргументи за і проти, але я вважаю, що треба надати можливість висловити прокурорам свою позицію в суді. Я не можу сказати, що прокурор повинен зробити, але я враховую позицію іншого прокурора з групи, який має бачення, що там є достатньо підстав для завершення досудового розслідування", - повідомив Грищук.
Нагадаємо, САП вже двічі закривала справу "Роттердам+" за відсутністю достатніх доказів їх провини і вичерпання можливостей для їх отримання. Спочатку 27 серпня 2020 року, після чого це рішення 27 вересня підтвердив Вищий антикорупційний суд і 29 вересня Офіс генерального прокурора. Повторно справу було закрито 21 січня 2021 року через відсутність складу злочину. Після цього, 25 січня, ВАКС підтвердив законність дій прокурора, який прийняв таке рішення.
Раніше РБК-Україна писало, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про закінчення строків досудового розслідування у справі "Роттердам+".