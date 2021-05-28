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Глава Ryanair назвав викраденням посадку літака білоруським режимом

Автор: Даша Харченко

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл Олірі назвав примусову посадку в Мінську літака з опозиційним журналістом Романом Протасевичем "підготовленим і незаконним викраденням".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання посилається на лист, який Олірі відправив керівнику департаменту авіації Білорусі.

У листі він називає вчинок Білорусі "засудженою незаконною дією" і вимагає владу Білорусі ідентифікувати трьох пасажирів, яких компанія підозрює в роботі на КДБ.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич і Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.

Після цього, російська сторона скасувала рейси до Москви двох європейських авіакомпаній. Обидві проклали свої маршрути в обхід території Білорусі. Так, Austrian Airlines скасувала в четвер вантажопасажирський рейс з Відня до Москви. Літак повинен був прибути о 13: 45 до Москви.

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