Глава розвідки Канади назвав владу Китаю прямою загрозою нацбезпеці
Голова Канадської служби безпеки і розвідки Девід Віньо заявив, що влада Китаю становить пряму загрозу національній безпеці Канади. Також спецслужби цікавить діяльність Росії.
За його словами, загрозу представляє саме уряд Китаю, а не китайський народ, тому, що влада реалізує стратегію щодо набуття геополітичної переваги за всіма напрямами, в тому числі політичного, економічного, технологічного та військового.
При цьому він уточнив, що не можна нехтувати тим, що активність загроз розвивається і в результаті може виходити з будь-якої точки світу.
Заява шефа розвідки Канади відбулося на тлі триваючого в країні суду над фінансовим директором китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу.
29 січня Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія на слуханнях, що проходять у Ванкувері, відхилив прохання адвокатів Ваньчжоу про пом'якшення умов утримання під вартою.
Американські офіційні особи провели інтенсивну лобістську кампанію в Європі, щоб переконати союзників, що Huawei може бути змушена сприяти комуністичній партії Китаю в кібершпіонажі. В Huawei послідовно заперечують ці звинувачення.
Заборона також означає більше можливостей для основних конкурентів Huawei - шведської компанії Ericsson і фінської Nokia.
Нагадаємо, раніше країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією про 5G.
Відзначимо, в травні група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.