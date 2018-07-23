Глава розвідки Естонії заявив про розкриття "агентів впливу" РФ

Департамент зовнішньої розвідки Естонії заявив, що зміг встановити агентів впливу РФ

На форумі безпеки в Аспені, США, генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран повідомив про розкриття "агентів впливу" Росії. Про це повідомляє Delfi.

Мікк Марран заявив, що їм вдалося встановити мережу з дипломатів, журналістів і бізнесменів, які нав'язують російський план дій.

Естонська розвідка впевнена в тому, що всім цим людям дають вказівки, що саме необхідно робити.

Також Марран заявив, що Росія стала збільшувати роль агентів впливу і стала все більше використовувати їх у своїх цілях. Він вказав, що серед цих людей політики, які роками працювали на рівні місцевих самоврядувань, але тепер почали входити в національні парламенти різних країн.

За його даними, російська влада запропонувала в обмін "політичну підтримку, увагу ЗМІ та ексклюзивні бізнес-можливості, а також фінансову допомогу".

Нагадаємо, 16 липня літаки РФ порушили повітряний простір Естонії. Літаки перебували в повітряному просторі Естонії менше хвилини.