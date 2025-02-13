Глава Пентагона отверг предположение, что Трамп идет на уступки Путину

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус предостерег США от возможных уступок по Украине еще до начала официальных переговоров. По его словам, Берлин также настаивает на участии Европы в переговорном процессе.

Писториус считает, что если российский диктатор Владимир Путин настроен на мир, то должен прекратить нападения на Украину. Министр выразил сомнения относительно намерений Путина.

Он также подчеркнул, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине, особенно если Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в любой будущей договоренности, как это предлагает министр обороны США Пит Гегсет.

При этом Писториус отметил, что "было бы лучше, если бы США не пошли на уступки России еще до начала переговоров", указывая на вопрос членства Украины в НАТО или любых территориальных потерь. По его мнению, быстрое мирное соглашение не решит всех проблем, а европейцы не смогут "просто сидеть, сложа руки, и расслабляться".

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