Глава Пентагона: Путин не победит Украину, даже с поддержкой КНДР

По словам Остина, США известно о том, что Северная Корея отправила около 10 тысяч солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине. Россия также оснащает северокорейцев одеждой и оружием своей армии.

"Я все больше озабочен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области вблизи границы с Украиной. Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем , что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана", - сказал Остин.

По его мнению, привлечение Северной Кореи подчеркивает, что у Путина сейчас большие проблемы.

Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс. Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи. Но эти глубоко тревожные события. только подчеркивают важность нашей», – подчеркнул глава Пентагона.

Остин рассказал, что Россия и КНДР проводят определенные учения и, вероятно, к востоку Украины отправлено около 10 000 северокорейских военных. Там они стягивают технику и проводят определенные учения. Также известно, что некоторые из этих войск начали продвигаться к границе Украины в Курской области.

"Будут ли они вовлечены в боевых действиях, пока неизвестно, но если они будут вовлечены, то это вызывает большую обеспокоенность. И поэтому мы остаемся обеспокоенными тем, что они собираются использовать эти войска в боевых действиях", - сказал он.

КНДР бросает солдат на войну в Украине

В начале октября стало известно, что РФ привлекает на войну против Украины северокорейских военных. Известно, что КНДР могла перебросить 12 тысяч солдат в Россию, а часть из них будет привлечена в Курской области.

В то же время издание FT писало, что в Курскую область было переброшено около 3 тысяч солдат Северной Кореи, они находятся в 50 км от границы с Украиной.