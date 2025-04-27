Глава Пентагона опасается потерять должность после скандала с Signal, - NBC
Глава Пентагона Пит Хегсет опасается увольнения после скандалов с утечками данных в Signal. Его поведение стало "нестабильным".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Американский чиновник и другое информированное лицо рассказали изданию, что во время недавнего телефонного разговора Дональд Трамп сказал Хегсету, что он не одобряет то, что министр посылал информацию об авиаударах в Йемене группе Signal, в которую входили жена Хегсета, его брат и его личный адвокат. Трамп назвал "детским" такой шаг.
Разговор закончился тем, что Трамп сказал Хегсету продолжать "бороться". Два американских чиновника сообщили NBC News, что глава Пентагона хочет, чтобы президент США видел в нем "бойца" на фоне скандалов.
Хегсет все больше сосредотачивается на публичных и телевизионных выступлениях, в частности на Fox News, где он ранее работал и где он может общаться непосредственно с Трампом.
По словам собеседников, несмотря на усилия Хегсета, его поведение стало "нестабильным", и он кажется все более неуверенным в своей работе. Он заявил своим подчиненным, что не может позволить себя уволить.
Люди, которые работают с главой Пентагона, говорят, что тот стал "трудным и колючим" во взаимодействии, а также ругает персонал и кричит на него.
Скандал с утечками данных в Signal
В конце марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно получил доступ к закрытому чату в Signal. Там обсуждали удары по позициям йеменских хуситов - информацию, которую запрещено передавать по незащищенным каналам.
Выяснилось, что это был не единственный секретный чат. В другом диалоге глава Пентагона Пит Хегсет делился информацией об операции США против хуситов, при этом среди участников чата были его жена, брат и адвокат.
После утечки информации Пентагон провел чистку - уволили руководителя аппарата Хегсета Джо Каспера и еще трех чиновников. Они заявили, что стали жертвами безосновательных обвинений и даже не знали, в чем именно их обвинили.
Ситуацию обострил еще один скандал, СМИ узнали, что Илон Маск должен был посетить закрытый брифинг Минобороны США о планах на случай войны с Китаем, хотя официального доступа к таким данным он не имеет. После возмущения Трампа в Пентагоне начали массовые проверки на полиграфе из-за подозрений в "сливе" информации.
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