Глава Пентагона опасается потерять должность после скандала с Signal, - NBC

Американский чиновник и другое информированное лицо рассказали изданию, что во время недавнего телефонного разговора Дональд Трамп сказал Хегсету, что он не одобряет то, что министр посылал информацию об авиаударах в Йемене группе Signal, в которую входили жена Хегсета, его брат и его личный адвокат. Трамп назвал "детским" такой шаг.

Разговор закончился тем, что Трамп сказал Хегсету продолжать "бороться". Два американских чиновника сообщили NBC News, что глава Пентагона хочет, чтобы президент США видел в нем "бойца" на фоне скандалов.

Хегсет все больше сосредотачивается на публичных и телевизионных выступлениях, в частности на Fox News, где он ранее работал и где он может общаться непосредственно с Трампом.

По словам собеседников, несмотря на усилия Хегсета, его поведение стало "нестабильным", и он кажется все более неуверенным в своей работе. Он заявил своим подчиненным, что не может позволить себя уволить.

Люди, которые работают с главой Пентагона, говорят, что тот стал "трудным и колючим" во взаимодействии, а также ругает персонал и кричит на него.