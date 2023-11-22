Глава Пентагона во время "Рамштайна" послал сигнал Путину

Он отметил, что уже более 20 месяцев народ Украины демонстрировал миру силу свободного народа противостоять путинской агрессии.

"И борьба Украины за свободу имеет значение для всех нас. Как сказал президент Байден, когда тираны не платят за свою агрессию, они продолжают угрожать миру. Никто из нас не хочет жить в мире, где такие, как Путин могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. И мы отказываемся от того, чтобы форму глобальной безопасности диктовали автократы, которые полагаются на репрессии посредством силы и принуждения", - заявил Остин.

Министр обороны США акцентировал, что поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией непоколебима.

"Наше единство посылает Путину четкий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить в соревновании за волю", - сказал Остин и напомнил, что диктатор, продолжая свою войну, вынужден искать поддержки у Ирана и Северной Кореи.

Сегодня стартовал "Рамштайн-17"

Напомним, что сегодня, 22 ноября, проходит новое заседание в формате "Рамштайн". Это уже 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины. Традиционно ее открыл глава Минобороны США Ллойд Остин.

Ожидается, что партнеры сегодня обсудят усиление украинской противовоздушной обороны и неотложных потребностей на фронте.

Какие события предшествовали новому "Рамштайну" и чего ждать от новой встречи союзников - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.