Глава Пентагона озвучил три ключевых вопроса, которые рассмотрят на "Рамштайне"

"Сейчас на сегодняшней встрече Контактной группы мы сосредоточимся на трех ключевых областях: ПВО, боеприпасы и средства поддержки", - сказал Остин перед заседанием.

Он подчеркнул, что Украина срочно нуждается в помощи союзников, чтобы защитить своих граждан, инфраструктуру и войска от ракетной угрозы России.

"Мы также услышим обновленную информацию о нашем прогрессе в долгосрочной перспективе поддержки украинского оборудования. Мы все знаем, что поставлено на карту", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона напомнил, что в целом участники этой Контактной группы предоставили Украине помощи на сумму более 55 миллиардов долларов, что в десять раз больше с момента первой встречи.

"В начале этой недели, США объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью 325 миллионов долларов. Мы уже предоставили Украине более 35 миллиардов долларов на помощь по безопасности с начала полномасштабного вторжения России. В этот последний пакет мы включили больше боеприпасов для HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, а также важные средства борьбы с броней", - рассказал Остин.

В свою очередь он подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Мы отвергаем мрачное видение Путиным мира, где тираны нападают на своих мирных соседей и пытаются навязать самопровозглашенные сферы влияния под дулом оружия. Вместе мы позаботимся о том, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы жить в свободе", - добавил. Остин.

Напомним, по словам главы Минобороны Алексея Резникова, на заседании Контактной группы будут обсуждать стратегию нашего государства по борьбе против России, а также потребности ВСУ.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

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