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Глава Пентагона лично возглавит заседание контактной группы "Рамштайн-19"

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы в формате "Рамштайн", которое пройдет 14 февраля в Брюсселе.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун на следующей неделе отправятся в Брюссель, чтобы 14 февраля лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет 19-е заседание с тех пор, как Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года", - заявил пресс-секретарь Пентагона.

По его словам, представители Министерства обороны США присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным чиновникам почти 50 стран, чтобы обсудить войну в Украине и поддержку со стороны международного сообщества, необходимую для защиты территории страны.

"Находясь в Брюсселе, Остин также примет участие в совещании министров обороны НАТО 15 февраля в штаб-квартире НАТО", - добавил Райдер.

Что известно о "Рамштайн-19"

Ранее стало известно, что министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля.

 

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