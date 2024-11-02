Глава Пентагона назвал "очевидные причины", почему Украина важна для безопасности США
Украина важна для безопасности США. Война, развязанная Россией, представляет собой прямую угрозу европейской безопасности и вызов для НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина в колонке для Foreign Affairs.
Министр обороны США подчеркнул, что есть четыре очевидных причины, почему Украина важна для безопасности США.
"Война Путина является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом нашим союзникам по НАТО, нападением на наши общие ценности и фронтальным наступлением на основанный на правилах международный порядок, обеспечивающий безопасность всех нас", - отметил Остин.
Он считает, что нет "серебряной пули", которая бы прекратила нападение Путина на Украину.
"Если Украина попадет под путинский ботинок, то вся Европа попадет под путинскую тень", - добавил глава Пентагона.
Остин призвал союзников продолжать противостоять агрессии России, поддерживаемой другими автократами - от Северной Кореи до Ирана.
Помощь США для Украины
США являются одним из самых главных союзников Украины. Вашингтон оказывает Украине военную помощь - реактивные системы залпового огня, ракеты, бронемашины, средства ПВО, боеприпасы и другое вооружение. США присоединились к обучению украинских военных, в том числе пилотов.
Кроме того, Соединенные Штаты оказывают Украине финансовую помощь для поддержки бюджета во время войны.
Напомним, 1 ноября США объявили о выделении Украине нового пакета вооружений на сумму 425 млн долларов. Он включает в себя боеприпасы для ПВО и HIMARS, ракеты для ПЗРК, противотанковые системы Javelin, бронетранспортеры Stryker и другое.
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