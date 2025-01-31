Глава Пентагона и министр обороны Японии договорились об укреплении военных связей

Согласно отчету о разговоре, Хегсет также подтвердил Накатини, что договор об обороне между США и Японией распространяется на группу необитаемых островов в Восточно-Китайском море, которые находится под контролем Японии, но на которые претендует Китай.

В частности, Bloomberg отмечает, что вооруженные суда береговой охраны Китая регулярно проплывают вблизи необитаемых островов, известное как Сенкаку в Японии и Дяоюйдао в Китае. США в свою очередь не занимают никакой позиции по поводу вопросу суверенитета островов, но последующие администрации США согласились, что в случае нападения на острова, договор о взаимной обороне с Японией будет задействован.

Также издание пишет, что в ходе телефонного разговора министры договорились продолжить усилия по укреплению альянса, включая улучшение структуры командования и контроля США и Японии.

В частности, в прошлом году США объявили о планах создания нового совместного штаба военных сил в Японии, который будет действовать вместе с новым командованием объединенных операций для японских военных.

"Два министра согласились, что Япония и США будут работать вместе над созданием свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - резюмировали в сообщении японского министерства обороны.