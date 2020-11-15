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Глава Пентагону закликав завершити всі війни з участю США

Автор: Анастасия Рокитна

Новий виконуючий обов'язки міністра оборони США Крістофер Міллер виступив із заявою з приводу участі американських військових у війнах. Він вважає, що всі війни потрібно зупинити.

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Про це пише газета The Hill з посиланням на текст меморандуму, спрямованого співробітникам відомства.

США "залишаються віддані тому, щоб завершити війну" в Афганістані, підкреслив міністр.

"Ми не народ, який постійно воює, це суперечить усьому, за що ми виступаємо і за що боролися наші предки. Всі війни повинні закінчитися", - написав Міллер в документі.

Нагадаємо, екс-глава Пентагону Марк Еспер попросив відправити його у відставку. Він перебував у дуже напружених відносинах з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Також повідомлялося, що новим главою Міністерства оборони США може стати Роберт Уілкі, який в даний час очолює Міністерство у справах ветеранів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади в разі своєї поразки на виборах.

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