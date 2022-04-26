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Глава Пентагону закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі в Рамштайні (twitter.com/SecDef)
Автор: Мілан Лєліч

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав перестати спекулювати погрозами застосувати ядерну зброю. Глава Пентагону підкреслив, що ніхто не хоче такої війни, оскільки переможців у ній не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ллойда Остіна після завершення сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.

"Ми зробимо все можливе, щоб конфлікт не вийшов з-під контролю, і Україна робить все, що в її силах, міжнародне співтовариство сконцентроване на цьому. Будь-які загрози щодо можливого застосування ядерної зброї дуже небезпечні", - сказав Остін.

За його словами, ніхто не хоче ядерної війни, оскільки її неможливо виграти. При цьому глава Пентагону додав, що завжди є ймовірність того, що деякі речі можуть трапитися. Однак це марно і небезпечно спекулювати на погрозах застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, 26 квітня на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині пройшла зустріч глав Міноборони 40 країн з координації військової допомоги Україні.

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми і вельми істотними". При цьому він заявив про її неприпустимість.

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