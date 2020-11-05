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Глава Пентагону підготував заяву про відставку

Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагону Марк Еспер попросив відправити його у відставку. Він перебував у дуже напружених відносинах з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Глави міністерств США нерідко подають прохання про відставку без зазначення дати під час періоду зміни президента. Глава держави зазвичай приймає рішення після того, як стануть остаточно відомі результати виборів.

Однак у випадку Еспера, як повідомляють чиновники, ситуація дійсно може закінчитися відставкою, зазначає телеканал.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує звільнити директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера. Він це зробить в разі переобрання на другий термін.

У Білому домі заявили, що Трамп уже давно відправив би цих чиновників у відставку, оскільки їм не довіряють в оточенні президента. Однак зробити це Трамп не міг до виборів 3 листопада.

Також повідомлялося, що новим главою Міністерства оборони США може стати Роберт Вілкі, який зараз очолює Міністерство у справах ветеранів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади в разі своєї поразки на виборах.

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