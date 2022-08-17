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Глава Пентагону обговорив з Резніковим новий "Рамштайн" для поставок озброєнь Україні

Фото: міністр оборони США Ллойд Дж. Остін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін провів бесіду з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим. Були обговорені невідкладні та довгострокові потреби України в допомозі в галузі безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Остіна в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, Резніков представив оновлену інформацію про динаміку бойових дій в Україні.

"Лідери також обговорили планування наступної зустрічі Контактної групи з оборони України", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, Контактна група з оборони України була створена у квітні 2022 за ініціативою США. Перша зустріч відбулася на військовій базі в Рамштайні (Німеччина) в кінці квітня, після чого формат отримав назву "Рамштайн". Остання, четверта, зустріч Контактної групи з оборони України пройшла в липні.

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