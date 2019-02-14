Голова партії ХДС підтримала прихильників "Північного потоку - 2"

Аннегрет Крамп-Карренбауер виступила на підтримку проекту

Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала сторонников проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По ее словам, Германия поддерживала экономические отношения с РФ даже в пиковый период холодной войны.

"Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - заявила она.

Кроме того, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвергла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода.

"Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось ,что представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, касающиеся проекта "Северный поток-2".

Целью поправок является совершенствование существующей газовой директивы и обеспечения того, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС применялись ко всем газопроводам до и из третьих стран.