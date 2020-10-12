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Голова Одеської ОДА заразився коронавірусом

Автор: Анастасия Рокитна

Голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Куций заразився коронавірусом. Він продовжує роботу в дистанційному форматі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Всі, хто контактував з ним останнім часом, мають здати ПЛР-тестування.

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"Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19", - написав він.

Голова ОДА написав, що ситуація з поширенням коронавірусу зараз дуже непроста.

"Хворіє чимало наших колег, знайомих, членів родини. Жоден не зможе сказати, що загроза примарна", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві, Одесі та Маріуполі готуються до розгортання додаткових великих госпіталів для пацієнтів з COVID-19 на випадок перевантаження лікарень першої та другої хвилі.

Зазначимо, кількість госпіталізованих з COVID-19 у вересні зросло на 34% у порівнянні з серпнем. За квітень-вересень в медустанови всього госпіталізували 71 611 пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що в Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%.

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