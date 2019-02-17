Глава ОБСЄ і Волкер обговорили ситуацію в Україні

Сторони обговорили імплементацію мінських угод

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер и специальный представитель США по Украине Курт Волкер на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гремингера, опубликованное в Twitter.

"Обсудили кризис в Украине и вокруг нее, СММ ОБСЕ и жизнеспособные меры по укреплению доверия для защиты жизни гражданских лиц и необходимость новых политических импульсов для реализации в Минска", - сообщил он.

Напомним, Курт Волкер заявил, что минские соглашения не работают должным образом. Говоря о состоянии имплементации минских соглашений, он отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса, восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их".

Добавим, Россия не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.