Глава німецького Бундестагу планує приїхати до Києва

Варто зазначити, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну може приїхати високопоставлений представник влади Німеччини.

"Глава німецького Бундестагу приїде до Києва на запрошення глави Верховної ради Руслана Стефанчука. Політики проведуть переговори та візьмуть участь у спільній церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Події щодо вшанування пам'яті жертв заплановані на 8 травня", - інформує видання.

Нагадаємо, раніше уряд України раніше скасував візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в українську столицю через його тісні зв'язки з РФ в останні роки.

Після чого до Києва був запрошений канцлер Німеччини Олаф Шольц. Однак сам канцлер ФРН заявив, він не хоче їхати до Києва, поки там не буде президента Штайнмаєра.

При цьому вчора стало відомо, німецький президент знову заявив про готовність до розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.