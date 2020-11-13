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Голова НБУ у Вашингтоні підтвердив намір виконувати вимоги МВФ

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 10:41
Голова НБУ у Вашингтоні підтвердив намір виконувати вимоги МВФ
Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України (НБ) Кирило Шевченко під час візиту до Вашингтону заявив про плани реалізації програми реформ та умов, установлених МВФ щодо поточного фінансування для України. Він також підтвердив прагнення НБУ залишатися незалежним.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, голова НБУ зустрівся з високопосадовцями МВФ, включно з керівницею місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, виконавчим директором Полом Гілберсом і директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Шевченко, зокрема, відзначив: "МВФ - надзвичайно важливий партнер України. Двосторонні засідання, проведені під час робочого візиту до Вашингтона, сприяли зміцненню наших тривалих позитивних відносин. НБУ як центральний банк прагне підтримувати свою незалежність і здійснювати реформи, визначені в умовах МВФ".

За його словами, НБУ продовжить проводити послідовну монетарну політику.

Щевченко також висловив сподівання на збереження конструктивних відносин з МВФ найближчими роками.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі в США з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером заявив, що Україна готова до роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) у найкоротші терміни.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у серпні 2020 року з тезою про "зовнішнє управління" Україною з боку Міжнародного валютного фонду згодні 45% респондентів. Водночас 38% опитаних вважають, що така співпраця дає державі необхідну економічну допомогу.

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