Глава НБУ опроверг слухи о своем увольнении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook страницу.

Сегодня, 10 октября, в СМИ появилась информация, что Пышный якобы написал заявление об освобождении от должности главы Национального банка Украины. При этом официальная причина увольнения якобы по состоянию здоровья. Кроме этого сообщалось, что заявление он написал якобы находясь за границей.

Однако сам Пышный в своем Facebook заявил, что данная информация является фейковой. Он написал, что узнал свое возможное увольнение в перерыве между встречами.

"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я вроде бы написал заявление об освобождении от должности Главы НБУ и избрал для этого именно Марракеш. Эта информация не соответствует действительности. Не более чем очередной вброс. Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами", - написал он.

Напомним, Верховная Рада поддержала назначение Пышного на должность главы НБУ 7 октября 2022 года. До этого с марта 2014 года по ноябрь 2020 года Пышный был главой "Ощадбанка".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная рада Украины сегодня, 5 сентября, отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую.

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