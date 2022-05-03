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Голова НБУ візьме участь у засіданні Європейського центрального банку

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 16:05
Голова НБУ візьме участь у засіданні Європейського центрального банку Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув із робочим візитом до Франкфурта-на-Майні. Мета візиту - участь у засіданні ad-hoc Загальної Ради Європейського центрального банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Під час засідання, зокрема, розглядатимуться питання впливу війни Росії проти України на економіку ЄС, а також перспективи подальшої співпраці Національного банку України та Європейської системи центральних банків", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, Шевченко виступить із промовою щодо поточного стану економіки та фінансової системи України, а також заходів, вжитих НБУ для підтримки стабільного функціонування банківської системи в умовах воєнного стану.

"Учасники зустрічі обговорять напрями посилення взаємодії центробанку України з ЄЦБ та центральними банками держав-членів ЄС", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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