Голова НБУ візьме участь у засіданні Європейського центрального банку

Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув із робочим візитом до Франкфурта-на-Майні. Мета візиту - участь у засіданні ad-hoc Загальної Ради Європейського центрального банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Під час засідання, зокрема, розглядатимуться питання впливу війни Росії проти України на економіку ЄС, а також перспективи подальшої співпраці Національного банку України та Європейської системи центральних банків", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, Шевченко виступить із промовою щодо поточного стану економіки та фінансової системи України, а також заходів, вжитих НБУ для підтримки стабільного функціонування банківської системи в умовах воєнного стану.

"Учасники зустрічі обговорять напрями посилення взаємодії центробанку України з ЄЦБ та центральними банками держав-членів ЄС", - додали в прес-службі.