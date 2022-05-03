Голова НБУ візьме участь у засіданні Європейського центрального банку
Голова Національного банку України Кирило Шевченко відбув із робочим візитом до Франкфурта-на-Майні. Мета візиту - участь у засіданні ad-hoc Загальної Ради Європейського центрального банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
"Під час засідання, зокрема, розглядатимуться питання впливу війни Росії проти України на економіку ЄС, а також перспективи подальшої співпраці Національного банку України та Європейської системи центральних банків", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, Шевченко виступить із промовою щодо поточного стану економіки та фінансової системи України, а також заходів, вжитих НБУ для підтримки стабільного функціонування банківської системи в умовах воєнного стану.
"Учасники зустрічі обговорять напрями посилення взаємодії центробанку України з ЄЦБ та центральними банками держав-членів ЄС", - додали в прес-службі.
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