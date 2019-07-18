Голова НБУ назвав причини укріплення гривні до долара

Головними причинами укріплення курсу гривні до долара з початку 2019 року стали зовнішня кон'юнктура та вкладення нерезидентів в ОВДП. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова Національного банку України Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Смолій відзначив, що з початку року спостерігалася сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках для товарів українського експорту. Крім того, спостерігався притік коштів нерезидентів в облігації внутрішнього державного займу.

"Це спричинило збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, укріплення гривні", - сказав він.

У той же час, зазначив голова НБУ, політичні процеси майже не впливають на курс гривні до долара і парламентські вибори також не повинні вплинути.

"Подвійні вибори мали певне очікування ризиків на фінансових ринках, але абсолютно це ніяким чином не впливало на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує здійснювати це сьогодні", - додав Смолій.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, у другому кварталі 2019 року керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар.

Як повідомляло РБУ-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становила 176,0 млн доларів.