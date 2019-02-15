Голова НБУ назвав обсяги купівлі валюти онлайн

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

У перший день після дозволу громадяни купили 4 млн доларів, потім ажіотаж зменшився

Голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з бізнесменами оприлюднив дані щодо купівлі громадянами валюти онлайн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської бізнес-асоціації.

Смолій повідомив, що у перший день, 7 лютого, українці купили близько 4 млн доларів онлайн, але у наступні дні ажіотаж суттєво спав. Так, за інформацією одного з найкрупніших банків, на цьому тижні обсяги купівлі валюти онлайн зменшились вдвічі.

Коментуючи закон "Про валюту і валютні операції", який запрацював з 7 лютого, Смолій зазначив: "Ми наразі дивимось, в цілому, як реагуватиме ринок на нововведення і деякі з обмежень, наприклад, по репатріації дивідендів, поступово плануємо знімати. Зокрема, останнє стримує інвестиційну привабливість, і тому його зняття є пріоритетом для нас. Але спочатку нам треба подивитися, як себе буде вести ринок у відповідь на вже здійснену лібералізацію", - наголосив голова НБУ.

В той же час, він додав, що повна лібералізація неможлива лише за рахунок закону. Щоб подальша валютна лібералізація не поставила під загрозу фінансову стабільність, паралельно необхідно контролювати вивід капіталу в офшори, впровадивши План дій BEPS в Україні. Також важливо, щоб Верховна рада схвалила законопроект про "спліт", який допоможе підвищити якість регулювання небанківського фінансового ринку. Ці кроки допоможуть прийти до повної прозорості руху капіталу, і більше не буде потреби стримувати його за допомогою валютних обмежень.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.