Глава НБУ допустив збільшення суми траншу МВФ за результатами роботи місії

"Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що однією з умов виділення Україні траншу МВФ є прийняття Верховною Радою змін до Закону про Нацбанк, які парламент схвалив сьогодні в першому читанні.

"За планом другий транш повинен становити 500 млн СПЗ, це приблизно 700 млн доларів. Але враховуючи пропуск деяких траншей, сума може бути більшою. Але Детальніше-це після дискусій з фондом у вересні", - сказав він.