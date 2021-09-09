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Глава НБУ допустив збільшення суми траншу МВФ за результатами роботи місії

Автор: Олександр Білоус

Сума траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами першого перегляду програми Stand-By повинна скласти 700 млн доларів. Однак фонд може збільшити суму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні", - сказав він.

При цьому він зазначив, що однією з умов виділення Україні траншу МВФ є прийняття Верховною Радою змін до Закону про Нацбанк, які парламент схвалив сьогодні в першому читанні.

"За планом другий транш повинен становити 500 млн СПЗ, це приблизно 700 млн доларів. Але враховуючи пропуск деяких траншей, сума може бути більшою. Але Детальніше-це після дискусій з фондом у вересні", - сказав він.

Нагадаємо, місія МВФ повинна прибути в Україну найближчим часом. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує виділення МВФ траншу на 700 млн доларів на початку жовтня.

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МВФ